POL-RZ: Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt

23. Mai 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 22.05.2025 - Geesthacht

Danke des Hinweises eines Zeugen hat die Geestachter Polizei gestern Abend (22.05.2025) die Trunkenheitsfahrt eines Mannes aufgedeckt.

Gegen 20.30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, dass soeben eine männliche Person auf dem Gelände der Esso-Tankstelle in der Geesthachter Straße Alkohol gekauft habe. Dieser habe bereits im Verkaufsraum einen betrunkenen Eindruck gemacht. Im Anschluss sei er mit einem Audi A3 davongefahren. Die Geesthachter Beamten überprüften den Autofahrer an seiner Wohnanschrift. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von 2,04 Promille ergab, ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an.

Der Führerschein des 38-jährigen Geesthachters wurde sichergestellt.

