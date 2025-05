Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen und Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ratzeburg (ots)

22. Mai 2025| Kreis Stormarn | 29.04.2025 - Siek, Ahrensfelde

Bereits am 29. April 2025 ist es zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr von Siek über Ahrensfelde bis nach Hamburg mehrfach zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein silberner Golf, älteres Modell, zunächst die Alte Landstraße in Siek in Fahrtrichtung Siek-Meilsdorf. Kurz vor Meilsdorf überholte der Golf einen Radfahrer und unterschritt dabei deutlich den gesetzlichen Seitenabstand. In der Ortschaft Meilsdorf veränderte der Fahrer des Golfs mehrfach ohne ersichtlichen Grund seine gefahrenen Geschwindigkeiten. Diese lagen zwischen 15- und 50 km/h. Zwischen Meilsdorf und Ahrensfelde überholte das Fahrzeug erneut ohne ausreichenden Seitenabstand eine Fahrradfahrerin (mit Reithose). In Ahrensfelde, im Bereich einer Linkskurve verließ der Golf die Fahrbahn und fuhr mit allen Rädern weiter über den rechten Gehweg. Die Fahrt wurde weiter von Ahrensfelde über den Kreisel in Richtung Brauner Hirsch fortgesetzt. Am Bahnübergang Brauner Hirsch hob der Golf aufgrund seiner deutlich überhöhten Geschwindigkeit kurz ab. Anschließend bog der Fahrzeugführer nach links auf die B 75 in Richtung Hamburg ein. Auf der B 75, nach der Einmündung zur Eulenkrugstraße, kurz vor einer 60-er Zone, überholte das Fahrzeug einen Rennradfahrer. Diesmal mit großem Seitenabstand, so dass der Golf auf der Gegenfahrspur fuhr. Auf dieser Fahrspur verblieb er jedoch eine Weile trotz Gegenverkehrs. Mehrere Fahrzeuge des Gegenverkehrs machten den Golffahrer auf sein Fehlverhalten mit Lichtzeichen und auch akustisch aufmerksam. Um hier einen Zusammenstoß zu vermeiden, wichen mindestens zwei entgegenkommende Fahrzeugführer auf die Gegenfahrspur aus und fuhren dementsprechend links am Golf vorbei. Unbeachtet dieses Fahrverhaltens setzte der Fahrer seinen Weg über den Hellmesbergerweg bis zur Zellerstraße in Hamburg fort. Dort stellte der Fahrzeugführer seinen Golf ab und entfernte sich unerkannt.

Die Polizeistation Großhansdorf hat die Ermittlungen aufgrund des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und sucht nun Zeugen und die geschädigten Radfahrer, die vom silberne Golf überholt wurden sowie die geschädigten Autofahrer, die dem Golf ausweichen mussten oder gefährdet wurden.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04102-45650 oder per Email unter Grosshansdorf.PST@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell