Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

20. Mai 2025 | Kreis Stormarn | 17.05.2025 - Lütjensee

Am Samstag (17. Mai 2025) kam es in der Trittauer Straße in Lütjensee zu einer Körperverletzung nach Streitigkeiten im Straßenverkehr.

Gegen 18:20 Uhr befuhr ein 17- jähriger Trittauer mit einem Kleinkraftrad Simson die Poststraße in Trittau in Richtung Kirchenstraße. Ein brauner Hyundai SUV stand auf dem rechten Parkstreifen in Fahrtrichtung Vorburgstraße vor einer Bäckerei. Die Fahrerin des Hyundai fuhr unvermittelt los und wendete das Fahrzeug. Hierbei fuhr sie über beide Fahrstreifen und den Kantstein. Der Kleinkraftradfahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Als er stand hob er einmal kurz die Hand, um die Fahrerin auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen. Beide Fahrzeuge fuhren weiter in Richtung Lütjensee. An der Kreuzung Hamburger Straße/ Trittauer Straße standen beide Fahrzeuge hintereinander an einer Ampel und warteten auf Grün, um die Fahrt fortzusetzen. Plötzlich stieg ein Mann hinten aus dem Hyundai ging auf dem 17- jährigen Trittauer zu und würgte diesen unvermittelt. Anschließend ging der Mann wieder in den PKW. Der Hyundai fuhr weiter in Richtung Sieker Landstraße. Das amtliche Kennzeichen des PKW soll mit OD-MA oder OD-MH beginnen. Der Vorfall wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer beobachtet. Ein anderer Motorradfahrer sprach noch kurz mit dem Jugendlichen.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem PKW und den Fahrzeuginsassen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Trittau unter der Telefonnummer: 04154/ 7073-0 oder per Mail unter: trittau.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell