Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Folgemeldung Nr. 4: Schwerer Verkehrsunfall in Lütjensee

Ratzeburg (ots)

20.05.2025 | Kreis Stormarn | 08.05.2025 - Lütjensee

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Donnerstag Nachmittag (08.05.2025) ist es auf der L92, in der Großenseer Straße in Lütjensee zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6029995 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6030333 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6030498 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6032019

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den 33 Jahre alten Halter des polnischen BMW, der Fahrer zum Unfallzeitpunkt gewesen zu sein.

Aufgrund dessen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Lübeck am 16.05.25 Haftbefehl aufgrund von Fluchtgefahr.

Zwischenzeitlich hatte der flüchtige Beschuldigte über einen Anwalt Kontakt zur Polizei aufgenommen. Am 19.05.25 stellte sich der 33- jährige polnische Staatsbürger aus Hamburg bei der Polizei Trittau. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er am selben Tag der Ermittlungsrichterin des Amtsgericht Lübeck vorgeführt. Der Haftbefehl wurde dort verkündet und gegen eine Meldeauflage außer Vollzug gesetzt. Im Rahmen der Vorführung gab der Beschuldigte über seinen Anwalt an, der Fahrer des BMW zur Unfallzeit gewesen zu sein.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

