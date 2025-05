Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gefährliche Körperverletzung in Reinbek - Folgemeldung

Ratzeburg (ots)

17. Mai 2025 | Kreis Stormarn | 16.05.2025 - Reinbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern Nachmittag (16. Mai 2025) kam es am Reinbeker Bahnhof in der Sophienstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Die Befragungen haben ergeben, dass der 26- jährigen Mann aus Parchim den 12- jährigen Jungen aus Reinbek am Arm und am Hals gepackt haben soll und dann mit ihm in Richtung der Treppen gehen wollte. Der Mann aus Parchim befand sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde auf Anordnung eines Amtsarztes in eine Fachklinik gebracht. Der 12- jährige Junge und seine 37- jährige Mutter haben die deutsche und die afghanische Staatsangehörigkeit. Der 26- jährige Mann ist afghanischer Staatsangehöriger.

Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden, da die Ermittlungen der Polizei andauern.

