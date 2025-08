Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen -Mutmaßliche Bande nach Diebstählen und Raubstraftaten in Haft-

Tübingen (TÜ), Reutlingen (RT), Esslingen (ES), Heilbronn (HN), Stuttgart (S), Frankfurt am Main (F) und Worms (WO) (ots)

Das PP Mainz teilt die nachfolgende Pressemeldung des PP Reutlingen, um auch hier nach Geschädigten zu suchen die noch keine Anzeige erstattet haben: "Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls, des Wohnungseinbruchsdiebstahls und der Begehung von Raubdelikten ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine auf die Bekämpfung von Eigentumsdelikten spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Standort Tübingen gegen eine sechsköpfige mutmaßliche Bandengruppierung. Die Beamten waren den Tatverdächtigen nach akribischen und zeitintensiven Ermittlungen auf die Spur gekommen, wodurch letztlich die fünf Männer und eine Frau identifiziert und nun vorläufig festgenommen werden konnten. Sie befinden sich bereits in Untersuchungshaft. Den insgesamt sechs Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, als Mitglieder einer Bande seit dem Frühjahr 2025 gezielt wohlhabende männliche Personen unter dem Vorwand des Kennenlernens über die Dating-Plattform Tinder kontaktiert zu haben. Bei den anschließenden realen Treffen soll eine 33-jährige Tatverdächtige aufgetreten sein und den Männern Interesse an ihnen vorgegaukelt haben. Im Verlauf dieser Treffen wurden den an einer Beziehung Interessierten dann hochwertige Armbanduhren entwendet und in weiteren Fällen auch die Hausschlüssel, um später in die Wohnungen zu gelangen, um so den Opfern zusätzlich Kreditkarten und andere Wertgegenstände zu stehlen. Mit den Bankkarten wurden im Anschluss Abhebungen getätigt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen werden der Bande solche Taten in den Landkreisen Tübingen, Reutlingen, Esslingen, Heilbronn sowie den Städten Stuttgart, Frankfurt am Main und Worms zugerechnet, bei denen ein Schaden von mindestens 200.000 Euro entstanden sein dürfte. Weiterhin soll es durch die Tatverdächtigen zu Kontaktaufnahmen mit Personen gekommen sein, die hochwertige Uhren über Ebay-Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten hatten. In der Folge von Treffen hinsichtlich möglicher Verkaufsgespräche sollen die Geschädigten dann gewaltsam ihrer Uhren beraubt worden sein. Diesbezügliche Taten können der Gruppierung in Metzingen, Böblingen und Bietigheim-Bissingen zugeordnet werden. Wie bereits am 24.07.2025 berichtet, war am 23.07.2025 ein 44-Jähriger in Metzingen-Neuhausen während eines solchen Verkaufsgesprächs durch einen zunächst Unbekannten einer hochwertigen Armbanduhr beraubt worden, wobei der Tatverdächtige zwischenzeitlich identifiziert werden konnte. Am Freitag (25.07.2025) konnten nun während eines weiteren Treffens in Tübingen drei der Tatverdächtigen im Alter von 23 und jeweils 19 Jahren auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In der Folge wurden zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 29 und 21 Jahren sowie die 33-Jährige, die als Teil der Bande agiert haben sollen, vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Einsatzmaßnahmen durchsuchten die Ermittler aufgrund der durch die Staatsanwaltschaft Tübingen erwirkten richterlichen Beschlüsse mehrere Wohnungen in Sindelfingen, Stuttgart, Reutlingen und Oberreichenbach und stellten hierbei umfangreiche Beweismitteln sicher. Darunter befindet sich hochwertiger Schmuck, Rolex-Uhren sowie Bargeld in sechsstelliger Höhe. Zudem konnten mehrere hochwertige Pkw beschlagnahmt werden. Der 19-Jährige mit guineischer Staatsangehörigkeit sowie die fünf deutschen Tatverdächtigen, wovon der 23-Jährige und die 33 Jahre alte Frau auch die türkische Staatsangehörigkeit besitzen, wurden am Samstag (26.07.2025) der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt, welche die durch die Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die Festgenommenen wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen dauern weiter an. Es ist davon auszugehen, dass im Zusammenhang mit solchen Dating-Treffen noch weiteren Personen hochwertige Uhren entwendet wurden, deren Fälle bislang noch nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurden. Diese Geschädigten werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-0 zu melden, um so sichergestelltes Diebesgut zuordnen zu können."

