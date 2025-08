POL-PPMZ: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt und gestellt

Mainz-Neustadt (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es gegen 10:45 Uhr zu mehreren Strafanzeigen in einem Waschsalon in der Mainzer-Neustadt. Die 56-jährgie Geschädigte hält sich zunächst alleine in einem Waschsalon in der Boppstraße auf. Als eine weitere Dame die Räumlichkeiten betritt, fängt diese an die Geschädigte zu beleidigen und ihr zu drohen. In der Folge ...

mehr