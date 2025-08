Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in abgestellten Wohnwagen

Mainz-Hartenberg Münchfeld (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 02.08.2025, 15:00 Uhr und Montag, dem 04.08.2025, 17:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Wohnwagen, der dauerhaft auf dem Parkplatz einer Sportanlage im Hartmühlenweg 6634 in 55122 Mainz abgestellt ist. Der 36-jährige Besitzer stellte am Montagnachmittag beim Betreten seines Wohnwagens fest, dass die Eingangstür aufgebrochen und der gesamte Innenraum durchwühlt worden war. Ersten Ermittlungen zufolge wurden größere Teile des Mobiliars entwendet, darunter mehrere Schranktüren sowie eine komplette Sitzgarnitur. Darüber hinaus wurden diverse Kabel und Einrichtungsgegenstände mutwillig herausgerissen. Die genaue Anzahl der gestohlenen Gegenstände sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

