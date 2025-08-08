PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jährigem

Mainz (ots)

Seit Montag, 04.08.2025, wird der in Mainz wohnende 14-jährige "Ali Mohammed A." vermisst. Er verließ am Montag, 04.08.2025 seine Wohneinrichtung und ist bisher nicht zurückgekehrt. Zuletzt wurde der Vermisste am Xaveriusweg in Mainz gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Die Verständigung mit dem Jugendlichen ist aufgrund sprachlicher Barrieren nur eingeschränkt möglich. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Beschreibung des Vermissten:

Ali Mohammed A., 14 Jahre alt, äußere Erscheinung: afrikanisch, circa 165cm, normale Statur, schwarze mittellange Haare.

Ein Bild der Vermissten befindet sich auf: https://s.rlp.de/7uKPDqi

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz

