Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos gehen in Flammen auf

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Brand in der Paul-Ehrlich-Straße ist am Wochenende ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr an einer Ladestation für Elektrofahrzeuge aus. Ein Nissan und ein Renault, die gerade an der Station zum Aufladen angeschlossen waren, die Ladestation selbst und auch ein Dachunterstand gerieten in Vollbrand.

Der Gesamtschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell