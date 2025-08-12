PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Roadpol Speedweek im PP Mainz geht zu Ende

PP Mainz (ots)

Vom 04.08.-10.08.2025 wurden im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz verstärkt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei kamen neben den teilstationären Geschwindigkeitsmessgeräten auf den Autobahnen auch Polizeibeamte mit den s.g. Laserpistolen und ProVida Messfahrzeuge zum Einsatz.

Insgesamt wurden hierzu 164 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt um allein in den drei Flächendirektionen Worms, Bad Kreuznach und Mainz 351 Geschwindigkeitsverstöße festzustellen. Die personal und- zeitintensiven Kontrollen zeigen hierbei besonders Wirkung, da der Verkehrsteilnehmer direkt nach dem Verstoß kontrolliert und auf sein Fehlverhalten angesprochen wird. Ausreden, dass da gar kein Schild gestanden habe oder die Geschwindigkeit an dieser Stelle doch eh Quatsch seien, hatten dort keine Chance.

Zudem wurden auf den Autobahnen A61, A60, A643 und A63 zusätzlich 11.835 Verstöße durch stationäre oder die teilstationären Messanlagen festgestellt. Bei einem Durchfluss von über 600.000 Fahrzeugen entspricht dies einer Beanstandungsquote von lediglich 1,9%.

Ziel dieser Maßnahmen ist ganz konkret die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und die Prävention von Unfällen. Die Roadpol Speedweek soll hierbei nochmals die Unfallursache Nr. 1, die Geschwindigkeit, in das Gedächtnis rufen und Aufmerksamkeit erzeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz

