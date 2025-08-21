Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Vermisster aufgefunden
Nordhorn (ots)
Der am 19. August als vermisst gemeldete Stefan Stroot wurde nach einem Zeugenhinweis am Mittwochabend von einer Funkstreifenbesatzung in Nordhorn angetroffen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Mithilfe. In diesem Zusammenhang bitten wir darum, veröffentlichte Fotos sowie geteilte Inhalte umgehend zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell