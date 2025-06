Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Ältere Dame noch immer vermisst - Suchmaßnahmen werden zurückgefahren

Grefrath (ots)

Wir haben die ältere Dame immer noch nicht finden können. Trotz des Einsatzes von Hubschrauber, Drohnen, Flächensuchhunden, Man-Trailer-Hunden, Bereitschaftspolizei und zahlreichen weiteren Einsatzkräften motorisiert, auf Fahrrädern und zu Fuß, blieb die heutige Suche bisher erfolglos. Bei einsetzender Dunkelheit können wir die Maßnahmen in dieser Form nicht weiter fortführen. Wenn es die sommerlichen Temperaturen zulassen, kommt in der Nacht noch einmal der Hubschrauber mit der Wärmebildkamera zum Einsatz. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie im Bereich Grefrath / Mülhausen oder angrenzenden Gebieten den Hubschrauber hören und sehen. Wir sagen Danke für die zahlreichen Hinweise. Helfen Sie uns weiterhin und halten Sie die Augen offen. Wenn Sie die Frau sehen, informieren Sie uns umgehend über die 110. Hier noch mal der Link zur Öffentlichkeitsfahndung mit dem Bild der Vermissten: https://polizei.nrw/fahndung/172460 /wg (658)

