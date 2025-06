POL-VIE: Willich: Seniorin bei Unfall an Bahnübergang tödlich verletzt

Brüggen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in eine Werkstatt im Gewerbegebiet Weihersfeld in Brüggen eingebrochen. Um kurz nach eins in der Nacht löste ein Alarm aus. Was entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im ...

