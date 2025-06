Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Männer brechen Zigarettenautomat auf - wer kann Angaben machen?

Viersen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Ecke Körnerstraße/Lichtenberg aufgebrochen. Sie konnten mit Beute in unbekannter Höhe entkommen. Eine Anwohnerin war gegen 3.30 Uhr durch ein klopfendes Geräusch erwacht und hatte beim Blick aus dem Fenster gesehen, wie sich zwei - höchstwahrscheinlich männliche - Personen am dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen machten, indem sie davorschlugen. Beide seien etwa 20 bis 25 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen.

Der Zigarettenautomat wurde aufgebrochen und komplett geleert. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./hei (653)

