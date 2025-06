Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Randaliererin schlägt möglicherweise Kind - wer hat etwas gesehen?

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr hat eine 57-Jährige auf dem Lindenplatz in Süchteln randaliert. Möglicherweise wurde dabei ein kleines Mädchen verletzt. Dessen Eltern haben sich aber bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Die polizeibekannte Frau befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie drohte zunächst einer 13-Jährige aus Viersen Schläge an, ging auch schlagbereit auf diese zu, das Mädchen konnte aber ausweichen. Sie berichtet von einem etwa vierjährigen blonden Mädchen, das mit zwei Erwachsenen, mutmaßlich ihren Eltern, auf der Fußgängerzone unterwegs gewesen sei. Dieses Mädchen habe die 57-Jährige auf die Schulter geschlagen. Die Frau wurde schließlich vom Ordnungsamt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen dauern an. Zur Klärung bitten die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 3 darum, dass sich die Familie des kleinen blonden Mädchens meldet. Die Rufnummer lautet 02162/377-0./hei (652)

