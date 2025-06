Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: 'Danke' oder 'Denke' - Schülerinnen und Schüler mit klarer Botschaft an Autofahrer

Bild-Infos

Download

Grefrath-Oedt (ots)

Für das, was wir am Mittwoch letzter Woche an der Mühlengasse in Grefrath-Oedt vorhatten, hatten wir uns tatkräftige Hilfe geholt. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schüler der Grundschule Oedt kontrollierten wir die Geschwindigkeit. Schön, dass alle Autofahrerinnen und Autofahrer so positiv auf die Botschaft der Kinder reagiert hatten: Bittet haltet euch immer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit! Seid besonders aufmerksam, wenn ihr an einer Schule oder an einem Kindergarten vorbeifahrt! An der Mühlengasse in Oedt liegen neben einem Kindergarten und der Grundschule auch der Sportplatz, hier gilt Tempo 50, teilweise auch Tempo 30. Anders als bei anderen Geschwindigkeitskontrollen ahndeten hier die Kinder diejenigen, die zu schnell unterwegs waren, mit roten "Denke"-Karten und sauren Drops. Denjenigen, die besonnen unterwegs waren, dankten die Kinder mit grünen "Danke"-Karten und süßen Drops. Erfreulich: Die zehn Schülerinnen und Schüler, die in Begleitung zweier Lehrerinnen dabei waren, verteilten 12 rote und 36 grüne Karten. Schulleiterin Judith Weidinger: "Vielen Dank, dass wir bei dieser tollen Aktion dabei sein können. Es hat eine besondere Wirkung, wenn Kinder hier stehen und auf SICH aufmerksam machen. Denn das Thema Sicherheit ist immer und bleibt auch immer eines der großen Themen." Wir sagen Danke für die Unterstützung! /wg (648)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell