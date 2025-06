Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbruch in Gesamtschule - Kripo bittet um Hinweise

Nettetal-Breyell (ots)

Zwischen dem 20. Und 23.06. brachen Unbekannte in die Gesamtschule an der Von-Waldois-Straße in Breyell ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zur Cafeteria und stahlen aus einem Fachraum Unterrichtsmaterialien, die auf dem Schulhof wiedergefunden worden. Hinweise auf Verdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über 02162/377-0. /wg (646)

