POL-VIE: Brüggen: Unbekannte stehlen Range Rover - Zeugensuche

Nettetal-Breyell (ots) - Zwischen dem 20. Und 23.06. brachen Unbekannte in die Gesamtschule an der Von-Waldois-Straße in Breyell ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zur Cafeteria und stahlen aus einem Fachraum Unterrichtsmaterialien, die auf dem Schulhof wiedergefunden worden. Hinweise auf Verdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über ...

