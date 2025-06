Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Raub im Schnellrestaurant - Suche bei Aktenzeichen XY

Willich (ots)

In der Nacht vom 14. Auf den 15. Januar 2024 haben zwei immer noch unbekannte Täter die vier Angestellten eine Fast-Food-Filiale an der Halskestraße in Willich überfallen und Bargeld erbeutet. Am Mittwoch, 25. Juni, ist dieser Fall Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY - ungelöst".

Die vier Angestellten der Filiale wollten in jener Nacht nach Feierabend gegen 2.45 Uhr gemeinsam das Gebäude durch eine Seitentür verlassen. Vor dieser warteten die unbekannten Täter mit Messern und bedrohten die Angestellten. Beide waren dunkel gekleidet, trugen Kapuzen, nur der Bereich um die Augen war frei. Als zwei der Mitarbeiter der Aufforderung, sich auf den Boden zu legen, wegen Sprachbarrieren - die beiden sind der deutschen Sprache nicht mächtig - nicht unmittelbar nachkamen, wurden sie getreten.

Die Unbekannten entwendeten aus dem Tresor einen dreistelligen Eurobetrag an Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Nachdem die Angestellten den Notruf wählen konnten, fahndete die Polizei sofort, jedoch ohne Erfolg.

Eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern der beiden Verdächtigen ist im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/171915

Das Kriminalkommissariat 2 nimmt zu jeder Zeit Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen, auf ein mögliches Fluchtauto oder andere Dinge, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.

Während der Sendung am Mittwochabend wird ein Hinweistelefon geschaltet. Die Nummer wird in der Sendung bekannt gegeben. /hei (649)

