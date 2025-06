POL-VIE: Viersen-Süchteln: LVR-Patient ist wieder da

Willich (ots) - In der Nacht vom 14. Auf den 15. Januar 2024 haben zwei immer noch unbekannte Täter die vier Angestellten eine Fast-Food-Filiale an der Halskestraße in Willich überfallen und Bargeld erbeutet. Am Mittwoch, 25. Juni, ist dieser Fall Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY - ungelöst". Die vier Angestellten der Filiale wollten in jener Nacht nach ...

