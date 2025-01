Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall mit einer Leichtverletzten (02.01.2025)

VS-Villingen - B 33 (ots)

An der Kreuzung der Ab- und Auffahrt zur Bundesstraße 33 auf Höhe der Gaskugel und der Verbindungsstraße zum Kopsbühl ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten gekommen. Während eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin von der Auffahrt der B 33 nach links in Richtung Kopsbühl abbog, stieß ein 23-jähriger Ford-Fahrer auf der Kreuzung mit ihr zusammen. Er war aus Richtung Kopsbühl gekommen und missachtete die Vorfahrt der jungen Frau. Durch den Zusammenstoß verletzte sie sich leicht und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell