POL-HM: Verfolgungsfahrt: 29-Jähriger flieht vor Polizei und verursacht Unfall

Aerzen (ots)

Am Donnerstag (17.07.2025) kam es in Aerzen zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Holzminden floh vor der Polizei, um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen den Mann bestand ein offener Haftbefehl.

Gegen 01:15 Uhr fiel Polizisten aus Bad Pyrmont ein Pkw Jaguar auf, der bei Erblicken des Streifenwagens wendete. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer des Jaguars beschleunigte sein Auto stark und fuhr aus Aerzen kommend in Richtung des Kreisverkehrs Reher/ Umgehungsstraße Bundesstraße 1. Trotz Haltesignalen des Streifenwagens, flüchtete der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit.

Beim Befahren des Kreisverkehrs gegen die Fahrtrichtung, konnte der Flüchtige einem in dem Kreisel befindlichen Pkw Citroen nicht mehr rechtzeitig ausweichen, stieß mit diesem zusammen, kollidierte anschließend mit einer Verkehrsinsel und kam auf dem begrünten Rondell des Kreisels zum Stehen. Anschließend flüchtete der 29-Jährige fußläufig in Richtung einiger Getreidefelder. Hinzugezogene Einsatzkräfte nahmen daraufhin fußläufig die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen in einem Feld stellen.

In dem Pkw Citroen befanden sich neben dem 76-jährigen Fahrer drei Frauen (29, 36 und 73 Jahre alt) sowie ein 6-jähriges Kind (alle aus dem Kreis Lippe). Die 73 und 6 Jahre alten Personen wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt.

Gegen den 29-Jährigen wird derzeit wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Zudem stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand. Nach Zahlung des haftbefreienden Betrages wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

