Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Unbekannte hinterlässt falsche Personalien - wer erkennt die Handschrift?

Bild-Infos

Download

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Montag (14.07.2025) kam es in der Wehrberger Straße in Hessisch Oldendorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem E-Bike. Die Unfallbeteiligte hinterließ anschließend falsche Personalien und entfernte sich unerkannt.

Gegen 10:10 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus Fischbeck mit seinem E-Bike den Radweg der Wehrberger Straße aus Richtung B83 kommend. Aus Richtung Fischbeck kam eine Frau auf einem E-Scooter angefahren. Zwischen den beiden Parteien kam es zum Zusammenstoß, sodass der 74-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Das Fahrrad wurde stark beschädigt.

Die Unbekannte gab anschließend auf einem Zettel ihre angeblichen Personalien an. Eine Überprüfung ergab, dass Name, Anschrift und Telefonnummer nicht zusammengehören und der Frau nicht zugeordnet werden können.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 165cm groß - kürzere, dunkle Haare - sprach deutsch

Zudem befand sich auf dem E-Scooter der Frau auch ein ca. 5 Jahre altes Mädchen. Der E-Scooter ist grau. Vorne ist an diesem ein schwarzer Korb angebracht.

Die Polizei Hessisch Oldendorf sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität der unbekannten Frau geben können, oder die die Handschrift identifizieren können. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 05152/698720.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell