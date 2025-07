POL-HM: Zeugenaufruf: Unfallflucht auf Parkplatz einer Gärtnerei

Hameln (ots) - Bereits am Mittwoch (09.07.2025) verschaffte sich unbekannte Täterschaft, zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr, gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus in der Grabbestraße in Hameln. Zu einem Entwendungsschaden kam es derzeit nicht. Siehe hierzu die Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6073609 Am Donnerstag (10.07.2025) verschaffte sich die Täterschaft, zwischen 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr, ...

