Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet zehn Personen über Drehleiter

Kempen (ots)

Kempen-St. Hubert, 02. April 2025 - In der Nacht zum Mittwoch, gegen 00:10 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An Steinen" in St. Hubert alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Wohnung im Erdgeschoss bereits in Vollbrand, und es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Umgehend wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet: Zehn Personen konnten über die Drehleiter des Löschzugs Tönisberg von ihren Balkonen in Sicherheit gebracht werden. Zwei weitere hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Aufgrund mehrerer verletzter Personen wurden der Leitende Notarzt sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst alarmiert. Drei Rettungswagen (RTW) und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) übernahmen die medizinische Versorgung. Einige Verletzte wurden in Krankenhäuser transportiert.

Die Brandbekämpfung erfolgte insgesamt durch vier Trupps unter Atemschutz (PA) mit einem Strahlrohr im Innenangriff sowie einem Strahlrohr im Außenangriff. Auch eine Katze konnte von den Einsatzkräften gerettet werden. Trotz des schnellen Einsatzes brannte die betroffene Wohnung vollständig aus und ist nicht mehr bewohnbar.

Insgesamt waren ca. 45 Feuerwehrkräfte im Einsatz, darunter die Löschzüge St. Hubert und Tönisberg sowie das MZF des Löschzugs Kempen, das für die Einsatzstellenhygiene zuständig war.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

