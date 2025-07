Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Erneuter Einbruch in Wohnhaus in Klein Berkel

Hameln (ots)

Bereits am Mittwoch (09.07.2025) verschaffte sich unbekannte Täterschaft, zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr, gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus in der Grabbestraße in Hameln. Zu einem Entwendungsschaden kam es derzeit nicht.

Siehe hierzu die Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6073609

Am Donnerstag (10.07.2025) verschaffte sich die Täterschaft, zwischen 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr, erneut Zutritt in das Wohngebäude in der Grabbestraße in Hameln. Nach jetzigen Erkenntnissen handelt es sich um die selbe Täterschaft wie am Vortag. Dieses Mal entwendete die Täterschaft zielgerichtet einen Tresor aus dem Wohnzimmer. Anschließend entfernte sich die Täterschaft in unbekannte Richtung. Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Hameln unter der Rufnummer 05151-933-222 zu melden.

