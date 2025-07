Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Wohnhaus

Hameln (ots)

Am Mittwoch (09.07.2025) verschaffte sich unbekannte Täterschaft, zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr, gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus in der Grabbestraße in Hameln. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit nicht Zuhause. Nach jetzigen Erkenntnissen durchsuchte die Täterschaft sämtliche Wohnräume, entwendete jedoch kein Diebesgut. Ein Entwendungsschaden entstand somit nicht. Die Spurensuche und Spurensicherung erfolgte durch die spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Das für Eigentumsdelikte zuständige zweite Fachkommissariat der Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch an die Polizei Hameln unter der Rufnummer 05151-933-222 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell