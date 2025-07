Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und dem Flecken Aerzen: Polizeistation in Aerzen schließt vorübergehend mit Ablauf Oktober 2025

Aerzen (ots)

Die Polizeistation Aerzen wird Ende Oktober 2025 (31.10.2025) im Reherweg in Aerzen schließen und nach Fertigstellung des neuen Rathauses in Aerzen in dieses voraussichtlich Ende 2027 einziehen.

Vom 01.08.2025 bis Ende Oktober 2025 ist die Station im Reherweg weiterhin Dienstag und Donnerstag zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr besetzt.

Anschließend werden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeikommissariat Bad Pyrmont bis zur Fertigstellung des Rathauses von Bad Pyrmont aus um die Anliegen der Aerzener Bürgerinnen und Bürger kümmern. Eine 24/7 Erreichbarkeit der Pyrmonter Wache ist unter der Rufnummer 05281/9899-0 gewährleistet.

Als die Anfrage an mich herangetragen wurde, ob die Polizeistation Aerzen im Rathausneubau Platz finden könnte, habe ich ohne zu zögern ja gesagt. Das Sicherheitsgefühl der Aerzener Bevölkerung ist mir persönlich, aber auch der Politik, ein ganz besonderes Anliegen. Der Rathausneubau unterstützt die bisherige gute und kollegiale Zusammenarbeit und bietet künftig "kurze Wege", sowohl für die Verwaltungsmitarbeitenden als auch für die Einwohnenden nach dem Motto "alles unter einem Dach", so Bürgermeister Andreas Wittrock.

Wir werden mit Fertigstellung des Rathaus-Neubaus in Aerzen in dieses einziehen, um weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ansprechbar zu sein. Des Weiteren freuen wir uns ausgesprochen auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung des Flecken Aerzen, so Manfred Hellmich, Leiter des Polizeikommissariats Bad Pyrmont.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell