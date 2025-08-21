PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Bockhorst - Schwerer Verkehrsunfall in Bockhorst - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Bockhorst (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025) kam es gegen 17.15 Uhr auf der Hauptstraße (L30) in Höhe einer Tankstelle zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 33-jährige Fahrer einer Yamaha von einem Tankstellengelände nach links auf die Hauptstraße in Richtung Burlage abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW, der in Richtung Esterwegen unterwegs war. Trotz eingeleiteter Vollbremsung des 29-jährigen Autofahrers kam es zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

