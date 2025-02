POL-PPWP: Unfallauto mit falschen Kennzeichen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Offenbar an einer Tür sind Einbrecher am Wochenende in Weilerbach gescheitert. Der Betreiber eines Restaurants in der Mackenbacher Straße stellte am Samstagnachmittag Beschädigungen an der Tür und am Türrahmen fest. Vermutlich hatte sich jemand in der Nacht daran zu schaffen gemacht. Es war den Unbekannten aber nicht gelungen, die Tür zu öffnen und ins Lokal einzudringen. ...

