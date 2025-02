Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falscher Handwerker betrügt Seniorin

Kaiserslautern (ots)

Weil sie vermutlich von einem "falschen Handwerker" hereingelegt wurde, hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Montag Anzeige erstattet. Wie die Seniorin mitteilte, hatte am Vormittag ein unbekannter Mann in Handwerkerkleidung an ihrer Tür geklingelt. Er gab sich als Mitarbeiter einer Dachdecker-Firma aus und behauptete, einen Schaden am Kaminschacht festgestellt zu haben. Diesen wolle er nun reparieren.

Die 82-Jährige stimmte den Arbeiten zu und ließ den vermeintlichen Handwerker herein. Nachdem der Mann etwa eine halbe Stunde im Obergeschoss "verschwunden" war, ließ er sich seine angeblichen Arbeiten direkt in bar bezahlen - seine Forderung: 500 Euro.

Erst später stellte die Seniorin fest, dass der Unbekannte überhaupt keine Reparaturen durchgeführt hatte. Was er in der halben Stunde gemacht hat, ist unklar. Gestohlen wurde nach den bisherigen Erkenntnissen nichts.

Wegen der unrechtmäßigen Geldforderung stellte die Dame Strafantrag wegen Betrugs. Die Ermittlungen laufen.

Von dem falschen Handwerker liegt folgende Beschreibung vor: etwa 50 Jahre alt, ungefähr 1,65 Meter groß, kräftige Figur, dunkle Haare, deutschsprachig, machte einen gepflegten Eindruck. Er trug schwarze Arbeitskleidung und hatte zwei Eimer mit Werkzeug bei sich.

Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, oder die ebenfalls "Besuch" von dem vermeintlichen Handwerker hatten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell