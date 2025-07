Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann durch Schlag mit Flasche verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (08.07.2025), gegen 21 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen und einem 44-jährigen Mann in einer Bar in der Bismarckstraße. Der 32-Jährige schlug den 44-Jährigen mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Täter floh in Richtung der Schulstraße.

Haben Sie was gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

