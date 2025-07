POL-PPRP: Fahrraddiebstahl in der Rheinuferstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (08.07.2025), gegen 11:45 Uhr, hat ein unbekannter Täter in einem Einkaufsladen in der Ludwigstraße (nahe Wredestraße) ein Geldbeutel aus einem Rollator einer 83-Jährigen gestohlen. Im gestohlenen Geldbeutel befand sich Bargeld, die Bankkarte und der dazugehörige PIN. Später konnte eine Bankabbuchung in Höhe von 800 Euro festgestellt werden. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte ...

