Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
In der Nacht zum heutigen Donnerstag haben bislang unbekannte Täter gegen 3:31 Uhr versucht, einen Kaffeeautomaten an der Wietmarscher Straße in Nordhorn aufzubrechen. Der Versuch misslang. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
