LPI-GTH: Knapp zwei Promille

Eisenach (ots) - Eine 20-jährige VW-Fahrerin befuhr am Samstagmorgen die L 1016 aus Richtung Eisenach in Richtung Mihla. Am Reitenberg kommt die junge Frau auf Grund gesundheitlicher Probleme von der Straße ab. Der Pkw kommt auf der Seite zum Liegen. Glücklicherweise wurde die junge Frau nur leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. (Bezugsnummer 0166666/2025) (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach ...

mehr