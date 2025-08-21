Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Einbruch in Imbisswagen
Papenburg (ots)
Zwischen Montag und Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in einen Imbisswagen am Deverweg in Papenburg eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld mitsamt der Kasse sowie mehrere Getränkeflaschen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
