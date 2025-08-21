PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Imbisswagen

Papenburg (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in einen Imbisswagen am Deverweg in Papenburg eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld mitsamt der Kasse sowie mehrere Getränkeflaschen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
