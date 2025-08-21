POL-EL: Papenburg - Einbruch in Imbisswagen

Geeste (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Geeste, An der Schaftrift, zu einem Einbruch in ein landwirtschaftliches Gehöft. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Bürogebäude. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette sowie Münzen. Darüber hinaus wurden zwei GPS-Tracker von landwirtschaftlichen Maschinen gestohlen. Es entstand ein ...

