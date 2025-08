Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei rettet Storch aus dem Gleis

Bingen am Rhein (ots)

Am späten Nachmittag des 31. Juli 2025 wurde die Bundespolizei durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG über einen Storch im Gleisbereich in Bingen am Rhein informiert. Eine Streife des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach erreichte die Örtlichkeit und traf Meister Adebar vor einer Regionalbahn stehend an. Der Zugverkehr wurde eingestellt bevor sich die Polizisten auf in den Gleisbereich machten, um den Stelzvogel behutsam einzufangen. Dies glückte den Beamten, die das Tier aus dem Gefahrenbereich in ein nahegelegenes Naturschutzgebiet verbrachten und dort auf freien Fuß beließen. Der Storch war offensichtlich unverletzt und schritt seines Weges.

