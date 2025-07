Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann mit zwei Haftbefehlen am Bahnhof Wörth gefasst

Wörth (ots)

Am Abend des 17. Juli 2025 kontrollierte eine Bundespolizeistreife um 22:10 Uhr einen Mann im Bahnhof Wörth. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den 53-jährigen Deutschen ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung von acht Monaten wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, beide von der Staatsanwaltschaft Frankenthal, bestanden. Weiterhin gab es eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Landau wegen des Erschleichens von Leistungen. Der Mann wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit in die Dienststelle Kandel gebracht. Anschließend erfolgte die Einlieferung des 53-Jährigen in die JVA Frankenthal zur Verbüßung der Freiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell