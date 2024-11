Polizei Essen

POL-E: Essen: 15-jähriger Schüler in der Nähe des HBF Mülheim angefahren - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45468 Mülheim an der Ruhr:

Am frühen Montagabend (11. November) kam es Am Hauptbahnhof / Tourainer Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Junge von einem dunklen Auto angefahren und verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Als der Schüler gegen 17:30 Uhr die Ampel am Tourainer Ring / Am Hauptbahnhof in Richtung des Bahnhofes überqueren wollte, touchierte ihn ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW. Der Fahrer blieb kurz stehen und entschuldigte sich bei dem gestürzten Jungen. Der ca. 70 bis 80 Jahre alte Mann entfernte sich nach dem Gespräch vom Unfallort. Ein Passant half dem Jungen schlussendlich über die Straße.

Der 15-Jährige kontaktierte nach dem Verkehrsunfall seine Eltern und suchte anschließend zur Behandlung ein Mülheimer Krankenhaus auf.

Zeugen, insbesondere der unbekannte Passant, die Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei dem Verkehrskommissariat der Polizei Essen zu melden. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell