Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum/ Hasselbrock - 43-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Walchum/ Hasselbrock (ots)

Am Mittwoch gegen 16.25 Uhr fuhr der 35-jährige Fahrer eines LKW auf der K147 von Walchum in Richtung Neudersum. Dabei beabsichtigte er nach links in die Hasselbergstraße abzubiegen wobei er den entgegenkommenden 43-jährigen Motorradfahrer übersah. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer wobei der 43-Jährige schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer kam nach medizinischer Versorgung vor Ort anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell