LPI-EF: Quad gestohlen - Zeugen gesucht

Sömmerda (ots) - In Sömmerda hatten es Einbrecher vergangenes Wochenende auf ein Gartenhaus abgesehen. Wie der Polizei am Dienstag mitgeteilt wurde, beschädigten die Unbekannten die Sicherung an der Tür. Anschließend stahlen sie aus dem Inneren diverse Kindersportgeräte und einen Kinderroller im Wert von über 200 Euro. Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (DS) Rückfragen bitte an: ...

mehr