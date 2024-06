Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Büroraum eines Geschäfts

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, An der Königsmühle;

Tatzeit: zwischen 08.06.2024, 14.00 Uhr und 09.06.2024, 09.00 Uhr;

Gewaltsam Zutritt zu dem Büroraum eines Geschäfts verschafft hatten sich Unbekannte am vergangenen Wochenende in Bocholt. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude an der Straße An der Königsmühle. Sie durchwühlten die Schränke in der Räumlichkeit. Was genau entwendet wurde, ist nicht abschließend bekannt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell