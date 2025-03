Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Bürogebäude

Erfurt (ots)

Über das Wochenende kam es in Erfurt zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Im Stadtteil Ilversgehofen verschafften sich die Unbekannten vermutlich über ein Toilettenfenster Zutritt in das Objekt. Anschließend stahlen die Täter aus einem Büro mehrere Mobiltelefone verschiedener Hersteller. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Beamten sicherten Spuren der Täter und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

