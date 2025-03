LPI-EF: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Schulkind gesucht

Sömmerda (ots) - Einbrecher hatten es auf eine Garage in Sömmerda abgesehen. Wie der Polizei am Samstag mitgeteilt wurde, ereignete sich die Tat in einem Garagenkomplex in der Lucas-Cranach-Straße zwischen dem 03.03.2025 und dem 15.03.2025. Mit Gewalt verschafften sich die Täter Zutritt in die Garage. Anschließend stahlen sie Autofelgen im Wert von etwa 500 Euro. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

