Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Überhöhte Geschwindigkeit endet mit Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Vermutlich überhöhte Geschwindigkeit führte Dienstagnachmittag im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16:00 Uhr fuhr ein 81-jähriger Kia-Fahrer auf der Landstraße von Sömmerda nach Schloßvippach. In einer Kurve kam der Mann von der Fahrbahn ab und versuchte im Kurvenausgang noch gegenzusteuern. Dadurch geriet er ins Schlingern und fuhr in den Straßengraben. Auf eine medizinische Behandlung vor Ort verzichtete der 81-Jährige. An seinem Fahrzeug sowie am Fahrbahnbelag entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen, da sie den Bremsweg verlängert und die Reaktionszeit verkürzt. Das kann bei unvorhergesehenen Situationen, wie z. B. in engen Kurven, zu schweren Verkehrsunfällen führen. Die Polizei empfiehlt daher allen Verkehrsteilnehmern, stets die Geschwindigkeit den Straßen- und vor allem den Witterungsbedingungen anzupassen und im Zweifel eher langsamer zu fahren, um die Sicherheit aller nicht zu gefährden. (DS)

