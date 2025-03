POL-NOM: Diebstahl eines E-Scooter

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Kiefernweg, Samstag, 29.03.2025, 18:30 - 23:30 Uhr. NÖRTEN-HARDENBERG (pel) Am Samstag zwischen 18:30 Uhr und 23:30 Uhr kam es im Kiefernweg in Nörten-Hardenberg zu einem Wohnungseinbruch. Mindestens eine unbekannte Person gelangte auf bislang unbekannte Art und Weise in die Wohnung und entwendete diversen Modeschmuck. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden ...

