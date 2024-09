Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall: Motorradfahrer prallt frontal gegen Pkw, PM 1

Ketsch (ots)

Derzeit befinden sich Rettungskräfte aufgrund eines Verkehrsunfalls in Ketsch in der Mannheimer Straße / Schwetzinger Straße im Einsatz. Nach aktuellem Stand kam es zu einem frontalen Zuammenstoß zwischen einen Motorrad und einem Auto. Angaben zum Unfallhergang, verletzten Personen oder Sachschaden liegen zurzeit noch nicht vor. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell