Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Haus in Brand geraten

Lingen (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, kam es in einem Zweifamilienhaus in der Straße Am Berg in Lingen zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer im Obergeschoss des Hauses aus. Der dortige Bewohner konnte sich selbstständig ins Freie retten, zog sich jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohner der Erdgeschosswohnung konnten rechtzeitig das Gebäude unverletzt verlassen.

Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf das gesamte Gebäude über. Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften vor Ort. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 350.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell