Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Bargeld aus Tasche gestohlen - Zeugen gesucht

Esterwegen (ots)

Am Mittwoch, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es in der Poststraße in Esterwegen zu einem Raubdelikt.

Ein stark sehbehinderter Mann war zu Fuß auf dem Weg zu einem Supermarkt. Auf dem Gehweg in Höhe des Netto-Marktes wurde er von zwei bislang unbekannten männlichen Tätern angerempelt, beleidigt und zur Herausgabe seines Geldes aufgefordert. Der Geschädigte verweigerte dies. Daraufhin entnahm einer der Täter Bargeld aus der Geldbörse, die sich in einer Umhängetasche des Opfers befand.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Werlte unter der Telefonnummer 05951/995300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

